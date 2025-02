Incident na tekmi v Stožicah: Pretep na tribuni 24ur.com Na tekmi med Olimpijo in banjaluškim Borcem v Stožicah je prišlo do izgredov na gostujoči tribuni. Kot so nam pojasnili na PU Ljubljana, gre sicer za manjšo kršitev javnega reda in miru.

Sorodno













Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Matej Arčon