'Najlažje je reči, da gre prepočasi. 30 let se tega nihče ni niti lotil' 24ur.com Bo predsednik vlade Robert Golob odstopil v 30 dneh, kot so to od njega zahtevali na protivladnem protestu? Bo referendum o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke res test pred parlamentarnimi volitvami, ki lahko skrajša vladanje Roberta Goloba. Kaj bo s položnicami za električno energijo, kaj bo z nepremičninskim davkom, bo vlada razbremenila plače, kot je obljubljala, je Slovenija pri iskanj...

Sorodno