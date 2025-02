Nekoliko boljše zdravstveno stanje papeža, ki je prejel obhajilo in začel delo RTV Slovenija Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se zaradi pljučnice v obeh pljučnih krilih zdravi v rimski kliniki Gemelli, se je rahlo izboljšalo, so sporočili iz Vatikana. Kot so pojasnili, nima več vročine, krvni tlak pa je stabilen.

