Nadomestilo za vetrnice kot državna podkupnina Primorske novice Čeprav so uslužbenci ministrstva za okolje, podnebje in energijo na prvi predstavitvi državnega prostorskega načrta za umestitev vetrnih elektrarn nad Ilirsko Bistrico obljubili, da se bo ob velikem nasprotovanju občanov postopek DPN ustavil, so na to očitno pozabili.

Sorodno



Omenjeni Ilirska Bistrica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Borut Sajovic

Milko Škoberne