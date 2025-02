Sistem eGraditev, v celoti digitaliziran postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, je uvedlo še 11 upravnih enot na območju Štajerske in Prekmurja. S tem se je število upravnih enot, ki uporabljajo ta sistem, povečalo na 26. Na vseh 58 upravnih enotah naj bi bil uveden v začetku leta 2026. Kot so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor, so sistem eGraditev danes uvedle upravne enote ...