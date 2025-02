Na gorenjskih smučiščih samo v četrtek pet smučarskih nesreč, med huje poškodovanimi trije otroci Demokracija Piše: C. R. Gorenjski policisti so v četrtek obravnavali kar pet smučarskih nesreč, ki so se zgodile na treh različnih smučiščih. V trkih ali padcih so se smučarji večinoma hudo poškodovali. Policija ob tem znova poziva smučarje, naj smučanje prilagodijo svojemu znanju in sposobnostih, naj upoštevajo pravila varne smuke in naj pazijo na svoje otroke. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj,

