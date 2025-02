Kdo je dojenček, ki v Skrito v raju igra Dinovega in Saškinega sina? 24ur.com Druga sezona priljubljene serije Skrito v raju je v polnem zagonu in je že prvi teden navduševala vse oboževalce. Gledanost je pokazala, da so gledalci resnično komaj čakali, da se Mark, Lara in vsi ostali liki vrnejo na televizijske zaslone. V drugi sezoni, ki se dogaja eno leto po končani prvi, je Saška (ki jo igra Mila Peršin) zdaj sveža mamica. Kdo je dojenček, ki je na snemanju upodobil male...

