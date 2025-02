“Včasih človek nasede in verjame vse, kar je izrečeno, včasih pa ve, da nekaj govorijo za javnost, medtem pa v ozadju potekajo pogovori” PORTAL PLUS Predsednik vlade Robert Golob je včeraj v usklajeni PR-ovski akciji v oddajah 24ur zvečer in Odmevi verjetno nevede razkril način njegovega delovanja in tudi intimno spoznanje, da državljani vse bolj razumejo njegovo sprenevedanje. V ničemer pa ni odgovoril na očitke gospodarstva, tudi “njegovih” kolesarjev, ki so ga opozorili, da ni izpolnil praktično nobene obljube. Je […]

Sorodno































Omenjeni Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Matjaž Han

Milko Škoberne