Po prvem mesecu v Beli hiši potezam predsednika Donalda Trumpa nasprotuje 48 odstotkov vprašanih, kaže anketa Washington Posta. Ocene njegovih konkretnih pobud so sicer večinoma neenotne ali negativne, vprašani so bili zadovoljni predvsem z ukrepi za deportacijo priseljencev in rezi v vladne programe. 57 odstotkov vprašanih meni še, da Trump presega svoja pooblastila. ...