Neuradno: Zelenski pripravljen na dogovor 24ur.com Volodimir Zelenski in Keith Kellogg po sestanku v Kijevu na željo ameriške delegacije nista dajala izjav za javnost. Je pa ukrajinski predsednik po srečanju na družbenem omrežju izrazil zahvalo ZDA za pomoč njegovi državi ter dejal, da je Ukrajina pripravljena na močan in učinkovit dogovor o investicijah in varnosti. Ukrajina naj bi bila blizu temu, da sprejme novo ameriško ponudbo glede mineralo...

