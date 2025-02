Veliko srce Gorenjske banke SiOL.net Gorenjska banka je v okviru donatorskega projekta "Srce za velike zgodbe" razveselila 39 športnih klubov in nevladnih organizacij s skupno donacijo v vrednosti 108.700 evrov. Donacije so bile namenjene pobudam, ki vplivajo na kakovost bivanja, spodbujajo trajnostno ravnanje in socialno vključenost po vsej Sloveniji.

