SDS od premierja Roberta Goloba in podpredsednice državnega zbora Nataše Sukič zahteva "opravičilo za njune laži in manipulacije" v zvezi s pokojninami. Če se ne opravičita, bodo zoper vlado vložili interpelacijo, zoper Sukič pa predlog za razrešitev z mesta podpredsednice državnega zbora, so napovedali.