Brignone zmagovalka v Sestrieru Primorski dnevnik Federica Brignone je zmagovalka prvega od dveh veleslalomov za svetovni pokal alpskih smučark v Sestrieru v Italiji. Domača zvezdnica je z najboljšo vožnjo finala slavila pred vodilno po prvi vožnji Novozelandko Alice Robinson. Točke sta osvojili obe slovenski finalistki, Ana Bucik Jogan kot 16. in Neja Dvornik s 26. mestom. To je bila prva tekma in prvi veleslalom po svetovnem prvenstvu v Saalbach ...

