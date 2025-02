Pogrešan je mladoletni Izak Čepar iz Srževice. Od včeraj, 20. februarja 2025, je pogrešan mladoletni Izak Čepar iz Srževice, na območju Policijske postaje Šentjur, so sporočili celjski policisti. Izak je visok okoli 190 cm in je vitke postave. Ima kratke temne lase in bradico. Oblečen je v temno zeleno majico s kapuco, hlače vojaškega vzorca in črno bundo. Vse, ki so ga videli policisti prosijo, d ...