Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je danes v uradnem listu objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje naložb v dvig kakovosti nastanitvenih turističnih zmogljivosti v letošnjem in prihodnjem letu. Sredstva, ki so na voljo, so povečali za 2,2 milijona na 17,4 milijona evrov. Rok za oddajo vlog ostaja 27. februar.