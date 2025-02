Srčni zapis in prošnja na pomoč: 92-letni Tone izgubil poročni prstan, ki ga je nosil 68 let 24ur.com V minulih dneh je po družbenih omrežjih zakrožil zapis 92-letnega Toneta iz Ljubljane, ki od prejšnjega torka išče izgubljeni poročni prstan. Zlati prstan simbolizira 68 let poroke z njegovo Maruško. Če ste na Štihovi ali Hacquetovi ulici v Ljubljani našli prstan, je morda Tonetov in bil bi presrečen, če bi si ga lahko ponovno nadel.

