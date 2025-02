Posebna zahvala selektorja Sekulića Sportal Slovenska košarkarska reprezentanca je na tekmi petega kroga kvalifikacij za EuroBasket v precej pomlajeni in prevetreni zasedbi s 84:71 premagala Ukrajino in na parketu v Rigi pustila dober vtis. S prikazanim je bil zadovoljen tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki se je po srečanju posebej zahvalil izkušenima členoma Gregorju Hrovatu in Edu Muriću, ki sta mlajše kolege odlično vodila na parketu.

Sorodno











Omenjeni Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matej Tonin

Tadej Pogačar

Ana Bucik

Luka Dončić