Policija bo danes zaradi tekme v Ljudskem vrtu uporabila tehnična sredstva za fotografiranje Lokalec.si Danes bo na stadionu Ljudski vrt v Mariboru odigrana prvenstvena nogometna tekma med NK Maribor in NŠ Mura. Policija bo zaradi zagotavljanja varnosti in spremljanja dogajanja uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje. Snemanje bo potekalo tako na stadionu kot v njegovi okolici. Obiskovalce prosijo za strpnost in upoštevanje navodil pristojnih služb.

