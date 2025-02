Furs izvaja povečan nadzor in izdaja globe zurnal24.si Bliža se datum, 28. februar, do katerega morajo občani, ki v dolgoročni najem oddajajo svoje nepremičnine, oddati vlogo za odmero dohodnine iz dohodkov, doseženih z najemninami. Furs izvaja povečan nadzor in izreka globe.

