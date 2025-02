Zmago Udineseja zaznamovala zgodovinska neumnost Lucce 24ur.com Uvodno tekmo 26. kroga italijanske Serie A med Leccejem in Udinesejem je zaznamovala bizarna situacija v prvem polčasu. Gostje so imeli na voljo enajstmetrovko, napadalec Lorenzo Lucca pa kljub pozivom soigralcev ni želel prepustiti žoge prvemu izvajalcu in kapetanu Florianu Thauvinu. Lucca je nato sicer zadel, a ga je trener Kosta Runjaić ekspresno potegnil na klop.

