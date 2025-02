Švicarska prevlada v Crans Montani, Hrobat znova med deseterico 24ur.com Smučarska karavana po svetovnem prvenstvu v Saalbachu ne pozna predaha. Ta vikend se moški mudijo v Crans Montani, kjer je v soboto potekala smukaška preizkušnja. Miha Hrobat je bil deveti, švicarski navijači pa so se razveselili kar trojne zmage. Franjo von Allmen je ugnal Marca Odermatta in Alexisa Monneyja. Do točk je prišel tudi Nejc Naraločnik.

Sorodno