V Nemčiji svarilo glede ruskega vplivanja na volitve: Odkrili so mrežo laži SiOL.net Rusija poskuša z dezinformacijsko kampanjo vplivati na volivce pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami v Nemčiji, so v petek sporočili v Berlinu. Po oceni tamkajšnjega notranjega ministrstva kampanja sicer nima "širokega dometa". Zagotovili so, da bodo volitve svobodne in verodostojne.

Sorodno





Omenjeni Berlin

Nemčija

Rusija Najbolj brano Osebe dneva Nika Prevc

Miha Hrobat

Nejc Naraločnik

Luka Dončić

Janez Janša