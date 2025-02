Napadalec na Salmana Rushdieja spoznan za krivega poskusa umora 24ur.com Porota zvezne države New York je 27-letnega Hadija Matarja, ki je avgusta 2022 z nožem napadel slavnega pisatelja Salmana Rushdieja, spoznala za krivega poskusa umora, poročajo ameriški mediji. Rushdie je med napadom utrpel več ran in izgubil oko.

Sorodno





Omenjeni New York Najbolj brano Osebe dneva Nika Prevc

Miha Hrobat

Nejc Naraločnik

Luka Dončić

Janez Janša