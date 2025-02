Nika Prevc znova brez konkurence! #video Sportal Smučarske skakalke se mudijo na zadnjem prizorišču pred odhodom na nordijsko svetovno prvenstvo. Prvo tekmo v Hinzenbachu, kjer so imeli organizatorji nemalo težav z vetrom, je zanesljivo dobila slovenska šampionka Nika Prevc, ki je vodila že po prvi seriji, v drugo pa potrdila prevlado in zmagala še petič v nizu. Točke so poleg Prevc osvojile še tri Slovenke. Po nedeljski tekmi bo sicer glavni tr...

Sorodno

Omenjeni Jurij Tepeš

Nika Prevc Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Tanja Fajon