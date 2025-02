Hekerji s kriptomenjalnice Bybit ukradli za poldrugo milijardo ethra Slo-Tech Avtor Matej Huš Kriptomenjalnica Bybit je sporočila, da so bili žrtev hekerskega vdora, v katerem so izgubili nekaj sredstev. Po ocenah analitiko gre za približno 1,5 milijarde dolarjev, kar bi bila največja kraja kriptovalut v zgodovini. Napadalci so pridobili dostop do nepovezane denarnice (cold wallet), v kateri je imel Bybit shranjen ether. Vsebino so hitro prenakazali v druge menjalnice in nato pretopili v d...

