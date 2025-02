Koprčani izgubili proti Bravu Primorske novice Izbranci Aleša Arnola še naprej kažejo zavidljive predstave in vztrajajo pri vrhu lestvice. To jim uspeva tudi na krilih prerojenega Mateja Poplatnika, ki se je spet vpisal med strelce ter tako pomagal Bravu do podaljšanja niza neporaženosti. Ta znaša že devet tekem.

