Čeferin: Evropa bo na žalost še izgubljala, in to po lastni krivdi 24ur.com Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je ocenil, da Evropa v geopolitičnem vidiku izgublja, saj jo duši drastična regulacija. Trenutno ne vidi tudi nobene moči evropske politike, niti enotnosti. Kritičen je do politične korektnosti, češ da v zahodnem svetu svobode govora ni več.

