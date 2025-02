Norveškim biatloncem štafetna preizkušnja, Slovenci 13. Dnevnik Norveški biatlonci Tarjei Boe, Endre Stroemsheim, Sturla Holm Laegreid in Johannes Thingnes Boe so na svetovnem prvenstvu v švicarskem Lenzerheideju osvojili zlato kolajno v štafetnem teku na 4 x 7,5 km. Srebrni so bili Francozi, bronasti pa Nemci.

