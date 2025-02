Najbližja zasledovalca bližje Olimpiji, sanjska pomlad Poplatnika se nadaljuje Sportal Nogometaši Brava so v Šiški v 22. krogu 1. SNL na krilih dvakratnega strelca Mateja Poplatnika, ki je v spomladanskem delu dosegel že šest zadetkov, premagali Koper (2:1) in se vodilni Olimpiji približali na –6. V Ljudskem vrtu sta se v vedno zanimivem štajersko-prekmurskem spopadu udarila Maribor in Mura, domači pa so slavili z 2:0 in se točkovno izenačili z Bravom. Nedelja bo v znamenju prvih na...

Sorodno































Omenjeni Celje

Ciper

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Nika Prevc

Anamarija Lampič

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Miha Hrobat