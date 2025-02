Nemčija v primežu nasilja in terorističnih groženj: Aretiran najstnik, osumljen načrtovanja napada na izraelsko veleposlaništvo v Berlinu Demokracija Piše: Vančo K. Tegov Pri nas pa na vladnem poslopju plapola zastava teroristične neobstoječe države. Kdo je tu nor? Nemške oblasti so včeraj (21.02.2025)aretirale 18-letnika, osumljenega načrtovanja politično motiviranega napada na izraelsko veleposlaništvo v Berlinu, so danes za DPA povedali varnostni viri. Po informacijah DPA tamkajšnji varnostni organi predvidevajo, da je za napadom islamistič ...

Sorodno