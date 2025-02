Belak in Kysselef prva in druga na tekmi v Cottbusu Ekipa Slovenski telovadki Teja Belak in Tjaša Kysselef sta zelo uspešno začeli novo sezono svetovnega pokala. Slovenki sta na uvodni tekmi sezone v Cottbusu premagali vso konkurenco ter osvojili prvo in drugo mesto v preskoku.



Več na Ekipa.si

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Nika Prevc

Anamarija Lampič

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Miha Hrobat