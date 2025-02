4.083 kilometrov, 29.147 višinskih metrov, 34 kolesarskih dni, 164 ur na kolesu, 148.654 porabljenih kalorij, 35 različnih postelj, 192 različnih vrst piva in dva srečna človeka. To je bilanca mladih zakoncev Andreja in Polone Colarič, ki sta letos pozno poleti prekolesarila pot od Osla na Norveškem do Fara na jugu Portugalske in tako združila njuna najljubša konjička – kolesarjenje in kuli ...