Andrejeva najmlajša zmagovalka turnirjev WTA 1000, Doha Rubljovu Sportal Rusinja Mira Andrejeva je zmagovalka turnirja WTA v Dubaju z nagradnim skladom 3,5 milijona evrov. Šele 17-letna Andrejeva je v finalu premagala Danko Claro Tauson s 7:6 in 6:1 ter postala najmlajša zmagovalka turnirjev WTA 1000, ki so bili ustanovljeni leta 2009 in ki so za grand slami najprestižnejši turnirji na svetu. ERus Andrej Rubljov je zmagal v Dubaju.

