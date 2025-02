Z etnografsko povorko in predajo oblasti uradni začetek 65. Kurentovanja 24ur.com Z etnografsko povorko in predajo oblasti županje Nuške Gajšek princu karnevala Marku Šamperlu, ptujskemu mestnemu sodniku Francescu Guffanteju, se je na Ptuju uradno začelo 65. Kurentovanje. Povorke se je udeležilo več kot 2400 nastopajočih iz štirih držav. Po ocenah organizatorjev je dogodek pritegnil 17.000 domačih in tujih obiskovalcev.

