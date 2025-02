Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi skupine master v drugem delu alpske lige doma izgubili z vodilnim Zell am Seejem z 2:4 (1:1, 1:1, 0:2). Celjani pa so v zadnji tekmi kvalifikacijske skupine B doma izgubili z ekipo Unterland Cavaliers z 2:6 (0:1, 0:3, 2:2).



