Napoli želi znova na vrh, Bijol in Lovrić po bizarnem vložku do zmage Sportal V 26. krogu italijanskega prvenstva bo do tega kroga vodilni Napoli v času nedeljskega kosila, ko bo na delu pri Comu in bo skušal z vrha lestvice izriniti Inter, ki je v soboto z 1:0 ugnal Genoo. Atalanta bo zatem na delu pri Empoliju, Juventus pa čaka obračun s Cagliarijem. Krog se je začel v petek z obračunom med Leccejem in Udinesejem Sandija Lovrića in Jake Bijola. Udinese je slavil z 1:0, ed...

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nika Prevc

Ivo Boscarol

Janez Janša

Anže Kopitar