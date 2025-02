VIDEO: Na konferenci o forenzičnem psihiatričnem zdravljenju o možnih izboljšavah Lokalec.si V Sloveniji se forenzična psihiatrija sooča s številnimi izzivi, ki jih je osvetlila strokovna konferenca o ureditvi forenzičnega psihiatričnega zdravljenja in posthospitalne oskrbe pacientov po zaključku ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja. Dogodek v UKC Maribor je združil ključne strokovnjake s področja psihiatrije, prava in socialnega varstva, ki so razpravljali o trenutnem stanju, zak ...

Sorodno Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Nuška Gajšek

Tina Šutej

Jan Oblak

Sašo Bertoncelj