V stanovanju zagorelo, stanovalka utrpela opekline Lokalec.si V stanovanju stanovanjskega bloka na Ledavski ulici 19/b v Murski Soboti je prišlo do požara. Po do zdaj znanih informacijah je stanovalka v bližini plišaste igrače prižgala predmet, ki je povzročil iskro. Ta je zanetila tlenje igrače, ogenj pa se je nato razširil na posteljo. Stanovalka je utrpela opekline po roki in so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota Po nestrokovni oceni je v požaru nastala materialna škoda v višini približno 15.000 evrov. Požar so uspešno pogasili gasilci PGD Murska Sobota in PGD Bakovci.

