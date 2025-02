Umrl je priljubljen slovenski novinar Lokalec.si Umrl je novinar, dopisnik in dolgoletni urednik TV Dnevnika Stane Šterbucl. Novinarsko pot je začel v osemdesetih letih kot dopisnik iz Zasavja in ostal zvest novinarstvu vse do upokojitve, poročajo Slovenske novice. Predan poslanstvu javne televizije si je prizadeval, da so novinarski prispevki čim bližje gledalcem. Poleg tega je opravljal tudi mentorsko vlogo mladim novinarjem, poroča TV Slovenija.

