Od amfor do vojaške opreme – rimske najdbe, ki so jih arheologi našli v Ajdovščini RTV Slovenija Priprava na prenovo komunalne infrastrukture v centru Ajdovščine je bila za arheologe priložnost, da raziščejo površino, kjer je nekoč stala rimska naselbina. Kot pravijo, so našli marsikaj zanimivega.

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Miha Hrobat

Andreja Slokar

Ana Bucik