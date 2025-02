'To je Luka, ki smo ga navajeni gledati zadnjih sedem let' 24ur.com Los Angeles Lakersi so ponoči prekinili niz devetih zaporednih zmag Denver Nuggetsov. Ob zmagi s 123:100 se je z zaenkrat najboljšo predstavo v novem dresu izkazal Luka Dončić, ki je z nasmeškom na obrazu razigraval soigralce in se ustavil pri 32 točkah, desetih skokih in sedmih asistencah. Navdušenja nad moštvenim kolegom po visoki zmagi ni skrival niti eden najboljših košarkarjev vseh časov LeB...

Sorodno