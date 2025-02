V severnoameriški nogometni ligi MLS so moštva odigrala prvi krog nove sezone. V ligi nastopajo štirje Slovenci, Aljaž Ivačič, Mitja Ilenič, David Brekalo in Žan Kolmanič, od tega so vsi razen Kolmaniča zaigrali v prvem krogu. Ilenič je tudi dosegel gol na srečanju njegovega New York Cityja proti Inter Miamiju Lionela Messija.



