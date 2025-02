V Španijo zvabili več kot 1000 žensk in jih izkoriščali kot spolne delavke 24ur.com Španska policija je sporočila, da je razbila mrežo trgovcev z ljudmi. Osumljenci naj bi v zadnjem letu več kot 1000 žensk, večinoma iz Kolumbije in Venezuele, z lažnimi obljubami o zaposlitvi pripeljali v Španijo, kjer so jih nato izkoriščali kot spolne delavke.

