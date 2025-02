Neustavljiva Nika Prevc prva v Hinzenbachu Primorske novice Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (244 točk) nadaljuje niz zmag na tekmah svetovnega pokala. V avstrijskem Hinzenbachu je slavila še drugič ta konec tedna in zabeležila šesto zaporedno zmago. Za 2,5 točke je ugnala Nemko Selino Freitag, vse ostale so zaostale več kot 17 točk. Do točk svetovnega pokala so prišle še štiri slovenske skakalke.

Sorodno















































































Omenjeni Nika Prevc Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nika Prevc

Andreja Slokar

Tadej Pogačar

Miha Hrobat