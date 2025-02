RB Leipzig do remija, Šeško znova med strelci zurnal24.si Nogometaši Leipziga so v prvi nedeljski tekmi 23. kroga nemške lige igrali le neodločeno 2:2 s Heidenheimom in ostali na šestem mestu lestvice. Slovenski zvezdnik Benjamin Šeško je Leipzigu v 64. minuti z bele točke zagotovil izenačenje.

