Dirkači so si enotni: Novi svetovni prvak prihaja iz rdeče ekipe 24ur.com Že ta konec tedna se bo z dirko v tajskem Buriramu začela nova sezona motociklističnega prvenstva motoGP, s tem pa se bo odprl tudi boj za naslov svetovnega prvaka. Pred začetkom sezone so o tem, kdo bo letos osvojil laskavo krono povprašali tudi dirkače, ki se strinjajo, da bosta najnevarnejša dirkača tovarniške ekipe Ducatija Francesco Bagnaia in Marc Marquez. Prav osemkratni svetovni prvak med...

Sorodno



































































Omenjeni Avstralija

Ducati

Italija

Tajska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Tanja Fajon

Tadej Pogačar