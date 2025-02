Del Slovenije znova v šolskih klopeh, drugega čakajo zimske radosti 24ur.com Za okoli 153.600 učencev in dijakov iz osrednje in zahodne Slovenije se začenjajo težko pričakovane zimske počitnice, medtem pa bodo v šolske klopi spet sedli njihovi vrstniki z vzhoda države. Organizatorji v času počitnic pripravljajo številne brezplačne dejavnosti in programe.

