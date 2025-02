Prometna nesreča na Teznem v Mariboru: voznica trčila v peško Lokalec.si Na območju Teznega v Mariboru je včeraj zjutraj prišlo do prometne nesreče. V nesreči je voznica osebnega avtomobila trčila v peško. Peška je pri tem utrpela lažje poškodbe Policija je na kraju dogodka opravila ogled in ugotovila, da je bila odgovorna voznica avtomobila. Zaradi povzročitve prometne nesreče so ji izdali plačilni nalog.

