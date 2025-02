Estonski pevec Tommy Cash s svojo pesmijo za tekmovanje za pesem Evrovizije buri duhove v Italiji. V pesmi z naslovom Espresso Macchiato 33-letnik poje o najrazličnejših italijanskih klišejih, vse od špagetov do besed amore in mafija. Številni v Italiji so zaradi tega ogorčeni nad raperjem s pravim imenom Tomas Tammemet.