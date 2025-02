Boston Knicks pokazal, kdo je glavni, Oklahoma premagala Minnesoto 24ur.com V severnoameriški košarkarski ligi NBA so se zmag ponoči veselile tri najboljše ekipe rednega dela sezone. Cleveland Cavaliers so s 129:123 doma premagali Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder so v gosteh s 130:123 strli Minnesota Timberwolves, medtem ko so bili prvaki Boston Celtics doma s 118:105 boljši od New York Knicks.

